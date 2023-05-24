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НовостиОбщество24 мая 2023 11:29

Бойцы управления ФСБ провели учения на железнодорожном вокзале Самары

Учения касались и обнаружения подозрительного предмета с признаками взрывного устройства
Ирина СИНЕГУБОВА
Также участники отработали совместные мероприятия и практические действия при выявлении прямой угрозы.

Также участники отработали совместные мероприятия и практические действия при выявлении прямой угрозы.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

УФСБ по Самарской области провели тактико-специальное учение на железнодорожном вокзале Самары. Были отработаны алгоритмы реагирования на террористические угрозы.

— Учения касались обнаружения подозрительного предмета с признаками взрывного устройства на досмотровом посте, преступлений террористической направленности на объекте транспортной инфраструктуры и поиска преступника, — отметили в пресс-службе УФСБ по Самарской области.

Также участники отработали совместные мероприятия и практические действия при выявлении прямой угрозы и акта незаконного вмешательства, установление и задержание тех, кто планировал совершение ДТА, а также обезвреживание самодельного взрывного устройства.

Отмечается, что подразделения межведомственной группировки сил и средств продемонстрировали высокий профессионализм и эффективность в случае возможных террористических угроз.

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