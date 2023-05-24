В Самаре временно приостановят работу троллейбуса №16

Нововведения будут действовать до 28 мая 2023 года Фото: администрация Самары

В Самаре временно приостановят работу троллейбусного маршрута №16. Изменения будут действовать три дня. Информацию сообщили в мэрии.

– Коррективы в работу маршрута вносятся в связи с проведением аварийно-восстановительных работ по ремонту каскада дождеприемников, расположенного в границах проезжих частей улиц Венцека и Максима Горького, – пояснили в городской администрации.

Работа будет приостановлена 25 мая 2023 года. Троллейбусы не будут ходить до 28 мая 2023 года. Со следующей недели они вновь начнут перевозить пассажиров.

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