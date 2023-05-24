Чувашский национальный праздник «Акатуй» пройдет в Самаре 27 мая

«Акатуй» из деревенского торжества земледельцев превратился в общенациональный праздник. Фото: администрация Самары

В субботу, 27 мая, в 11:00 в Самаре пройдет чувашский национальный праздник «Акатуй». Ежегодное мероприятие состоится в Доме дружбы народов. Участие в нем примут чувашские коллективы художественной самодеятельности.

— Самый важный праздник чувашей пришел из глубины веков и посвящен окончанию весеннего сева. Он призван хранить древние традиции, объединять людей всех возрастов и профессий, — рассказали в администрации Самары.

В этот день чуваши собирались, чтобы поздравить друг друга с приходом лета, встать в общий хоровод и спеть любимые песни. Мужчины устраивали спортивные соревнования, а девушки вышивали к празднику полотенце. Самое красивое становилось знаменем праздника «Акатуй».

Отмечается, что красочный «Акатуй» из деревенского торжества земледельцев превратился в общенациональный праздник, на который съезжаются все, кто неравнодушен к самобытным мероприятиям.

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