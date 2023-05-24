Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+30°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 мая 2023 12:08

Чувашский национальный праздник «Акатуй» пройдет в Самаре 27 мая

Он призван хранить древние традиции, объединять людей всех возрастов и профессий
Ирина СИНЕГУБОВА
«Акатуй» из деревенского торжества земледельцев превратился в общенациональный праздник.

«Акатуй» из деревенского торжества земледельцев превратился в общенациональный праздник.

Фото: администрация Самары

В субботу, 27 мая, в 11:00 в Самаре пройдет чувашский национальный праздник «Акатуй». Ежегодное мероприятие состоится в Доме дружбы народов. Участие в нем примут чувашские коллективы художественной самодеятельности.

— Самый важный праздник чувашей пришел из глубины веков и посвящен окончанию весеннего сева. Он призван хранить древние традиции, объединять людей всех возрастов и профессий, — рассказали в администрации Самары.

В этот день чуваши собирались, чтобы поздравить друг друга с приходом лета, встать в общий хоровод и спеть любимые песни. Мужчины устраивали спортивные соревнования, а девушки вышивали к празднику полотенце. Самое красивое становилось знаменем праздника «Акатуй».

Отмечается, что красочный «Акатуй» из деревенского торжества земледельцев превратился в общенациональный праздник, на который съезжаются все, кто неравнодушен к самобытным мероприятиям.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.