Мероприятие «Играй, домбра» состоится в самарском Доме дружбы народов 28 мая

Участники познакомятся с народным инструментом, узнают о его значении для казахского народа.
Фото: администрация Самары
В воскресенье, 28 мая, в 12:00 в самарском Доме дружбы народов состоится мероприятие «Играй, домбра», приуроченное к национальному празднику Казахстана.
— Домбра стала культурным достоянием народа и одним из главных символов казахской музыкальной культуры. Она на протяжении веков раскрывала душу казахов, помогала выражать свои мысли и переживания, — рассказали в администрации Самары.
Еще одной целью праздничного мероприятия является объединение общества вокруг идеи сохранения и возрождения национальной культуры и идентичности. Прийти на «Играй, домбра» может любой желающий бесплатно, вход свободный.
Участники познакомятся с народным инструментом, узнают о его значении для казахского народа. Также самарцам расскажут, какие есть особенности изготовления и способы игры на национальном музыкальном инструменте.
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