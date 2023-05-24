Чрезвычайную пожарную опасность лесов объявили в Самарской области 25-29 мая 2023 года

Самарцам запретили ходить в лес из-за высокой вероятности возникновения пожаров Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

В Самарской области вновь объявили оранжевый уровень опасности. В регионе установилась сухая жаркая погода. Из-за этого возрастает риск лесных пожаров.

— С 25 по 29 мая 2023 года по северу и западу Самарской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность лесов — 5 класс. На остальной территории сохранится высокая пожарная опасность лесов — 4 класс, — сообщили в Приволжском УГМС.

В ГУ МЧС по Самарской области напоминают: в условиях особого противопожарного режима запрещено посещать леса, разводить там костер, поджигать сухую траву или мусор, нельзя бросать непотушенные сигареты или спички. Кроме того, в лес запрещено въезжать на автомобилях или мотоциклах — искры от глушителя могут вызвать пожар. Также нельзя оставлять в лесу промасленные или пропитанные горючими веществами тряпки, бутылки или осколки стекла.

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