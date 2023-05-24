Арт-объект, посвященный поиску пропавших детей, откроют в Самаре 25 мая 2023 года

25 мая будет отмечаться Международный день пропавших детей

В Самаре появится новый арт-объект. Его откроют в Международный день пропавших детей — 25 мая 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Так, на фасаде здания по улице Урицкого, 30 художники-монументалисты нарисуют большую стрелку с фразой «Помочь ей можешь только ты». Она будет указывать на фигуру маленькой одинокой девочки. Арт-объект призван напомнить, что помочь попавшему в беду ребенку может каждый, однако если пройдем мимо именно мы, возможно, что ему не поможет никто.

Открытие арт-объекта состоится в рамках акции ДПСО «ЛизаАлерт» — «Не проходи мимо». В четверг, 25 мая, также можно будет увидеть тематическую фотовыставку, которую подготовил самарский центр поиска пропавших детей. Ее будут транслировать на медиаэкранах, установленных на склоне площади Славы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал