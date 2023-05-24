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НовостиОбщество24 мая 2023 13:05

Арт-объект, посвященный поиску пропавших детей, откроют в Самаре 25 мая 2023 года

Это будет рисунок на фасаде дома по улице Урицкого
Анастасия ФИЛАТОВА
25 мая будет отмечаться Международный день пропавших детей

25 мая будет отмечаться Международный день пропавших детей

В Самаре появится новый арт-объект. Его откроют в Международный день пропавших детей — 25 мая 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Так, на фасаде здания по улице Урицкого, 30 художники-монументалисты нарисуют большую стрелку с фразой «Помочь ей можешь только ты». Она будет указывать на фигуру маленькой одинокой девочки. Арт-объект призван напомнить, что помочь попавшему в беду ребенку может каждый, однако если пройдем мимо именно мы, возможно, что ему не поможет никто.

Открытие арт-объекта состоится в рамках акции ДПСО «ЛизаАлерт» — «Не проходи мимо». В четверг, 25 мая, также можно будет увидеть тематическую фотовыставку, которую подготовил самарский центр поиска пропавших детей. Ее будут транслировать на медиаэкранах, установленных на склоне площади Славы.

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