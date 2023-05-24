В Самаре продолжают благоустройство парка «Молодежный» с озером, фонтаном и прогулочной зоной

Для наполнения озера потребуется более 20 тысяч куб. м воды. Фото: администрация Самары

В 2023 году в Самаре благоустраивают вторую очередь парка «Молодежный», все работы должны завершить до 1 сентября. Речь идет об обновлении входной группы с улицы Воронежской и зоны с озером.

— Сейчас подрядчик укладывает плитку на центральной аллее и возводит цветники. После этого специалисты устроят газоны с автополивом, проведут озеленение, установят скамейки, урны и опоры освещения, — рассказали в администрации Самары.

Второй этап включает в себя также восстановление озера. Пока что идет планировка дна и откосов. Далее будут уложены подстилающие слои. Склоны укрепят габионом, а в него поместят камни. В центре водоема будет фонтан. Для наполнения озера потребуется более 20 тысяч куб. м воды.

В озере установят специальные датчики. Они помогут при выпаривании воды, наполнить водоем до нужного уровня, а при увеличении жидкости, слить ее. Напомним, за преображение второй очереди проголосовали 27 214 человек. Третий этап предполагает преображение участка парка со стороны улицы Ставропольской, проголосовать за него можно на сайте.

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