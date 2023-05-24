Самарцы рассказали, в каких сферах устроиться на работу с помощью родственников проще всего

Членов семьи сотрудников чаще берут на работу крупные компании, чем малый бизнес. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Согласно опросу SuperJob, в Самаре устроиться на работу с помощью родственников проще всего оказалось в производственной и финансовой сферах. Отмечается, что 82% самарских работодателей берут на работу родственников сотрудников.

Так, менеджеры по персоналу считают этот канал неплохим источником кадров. Только в 9% компаний не практикуется найм родственников. Такие руководители исходят из логики, что в коллективе должны быть прежде всего деловые отношения.

Членов семьи сотрудников чаще берут на работу крупные компании, чем малый бизнес (86% против 75%). Также сервис выяснил, что трудоустроиться с помощью родственных связей проще всего в сферах производства (95%) и финансов (87%).

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