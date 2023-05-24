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НовостиОбщество24 мая 2023 14:00

Самарцы рассказали, в каких сферах устроиться на работу с помощью родственников проще всего

82% самарских работодателей берут на работу родственников сотрудников
Ирина СИНЕГУБОВА
Членов семьи сотрудников чаще берут на работу крупные компании, чем малый бизнес.

Членов семьи сотрудников чаще берут на работу крупные компании, чем малый бизнес.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Согласно опросу SuperJob, в Самаре устроиться на работу с помощью родственников проще всего оказалось в производственной и финансовой сферах. Отмечается, что 82% самарских работодателей берут на работу родственников сотрудников.

Так, менеджеры по персоналу считают этот канал неплохим источником кадров. Только в 9% компаний не практикуется найм родственников. Такие руководители исходят из логики, что в коллективе должны быть прежде всего деловые отношения.

Членов семьи сотрудников чаще берут на работу крупные компании, чем малый бизнес (86% против 75%). Также сервис выяснил, что трудоустроиться с помощью родственных связей проще всего в сферах производства (95%) и финансов (87%).

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