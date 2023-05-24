Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 мая 2023 14:25

Школы и детсады нарушили санитарно-эпидемиологические требования в Самаре

Требования не соблюдались в школе № 13, гимназии № 3, детских садах № 50 и № 56
Ирина СИНЕГУБОВА
В адреса руководителей образовательных учреждений внесены представления.

В адреса руководителей образовательных учреждений внесены представления.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Самарского района Самары провела проверку и выявила нарушения санитарно-эпидемиологических требований при организации питания детей в школах и детских садах.

— Требования не соблюдались в школе № 13, гимназии № 3, детских садах № 50 и № 56. Устранение нарушений сейчас находится на контроле прокуратуры района, — сообщили в прокуратуре Самарской области.

Так, в школе № 13 и гимназии № 3 на пищеблоке хранятся посторонние вещи и используется не промаркированная посуда. А в детских садах № 50 и № 56 обнаружены другие нарушения. Их складские помещения не оборудованы термометрами, из-за чего нет возможности проконтролировать условия хранения продуктов.

В связи с этим в адреса руководителей образовательных учреждений внесены представления, а также вынесены постановления о возбуждении дел об административном правонарушении.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.