Самарец из-за ревности насильно привязал девушку к стулу и избивал мечом

Суд назначил самарцу наказание в виде трех лет лишения свободы условно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре мужчина в квартире своей подруги из-за ревности впал в агрессию, насильно связал ее веревкой и привязал к стулу. Ему назначили условный срок.

— Он угрожал женщине убийством и наносил удары металлическим мечом, предназначенным для участия в реконструкции средневековых сражений, — сообщили в прокуратуре Самарской области.

Девушке удалось обманным путем освободиться, убежать из квартиры и через соседей вызвать полицейских. Прокуратура Красноглинского района Самары поддержала государственное обвинение. Жителя Самары обвинили в незаконном лишении свободы и угрозы убийством.

Суд с учетом мнения прокурора и данных о личности мужчины назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно. В настоящий момент приговор не вступил в законную силу.

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