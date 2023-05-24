Около 18 тысяч тонн песка завезут на городские пляжи Самары к лету 2023 года

Традиционно обустроят девять пляжей. Фото: администрация Самары

В Самаре начинаются основные работы по подготовке городских пляжей к летнему сезону. В этом году завезут около 18 тысяч тонн песка.

— К сегодняшнему дню уровень воды в Волге снизился, преодолев отметку в 29 м. В связи с этим дан старт основным работам по подготовке пляжей к сезону. Завозом песка начали заниматься с 24 мая, — рассказали в администрации Самары.

Традиционно обустроят девять пляжей. Где вода уже сошла, сейчас идет очистка прибрежной зоны от паводкового мусора. Обязательным этапом будет обследование акватории с промером глубин, этим займутся водолазы.

Параллельно акватории пляжей очистят от посторонних предметов. В этом году подготовлены 1774 единицы специального оборудования для городских пляжей. К началу сезона также доставят новое оснащение – планируется до 30% от общего количества. Даже появятся современные формы теневых навесов.

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