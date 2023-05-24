В Самарской области готовятся к пожароопасному сезону и приему детей в лагеря

В первые дни после заезда летних смен организуют тренировки по эвакуации с участием детей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Во вторник, 23 мая 2023 года, в правительстве Самарской области прошло заседание областной комиссии, на котором обсуждалась безопасность в местах массового пребывания людей в связи с пожароопасным сезоном и обустройство безопасных мест отдыха на воде.

В фокусе внимания находится и подготовка летних лагерей. В этом году 702 организации в период проведения летней оздоровительной кампании примут более 101 тысячи детей. Сейчас идут проверки исправности оборудования и работоспособность систем оповещения, обучения персонала правилам противопожарной безопасности и эвакуации людей.

В пяти оздоровительных учреждениях, которые граничат с лесом, проводят работу по созданию противопожарного барьера. Комиссия поставила задачу организовать в первые дни после заезда летних смен тренировки по эвакуации с участием детей.

Мероприятия по усилению мер противопожарной безопасности проводятся также в 88 учреждениях социального обслуживания. Помимо этого, обновляются системы пожарной безопасности в медучреждениях региона.

Внимание уделяется и безопасности на воде. Для купания планируют открыть 44 официальных пляжа. С 1 мая по 30 сентября на территории области проводится месячник безопасности на водных объектах в летний период.

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