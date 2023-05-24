Заключительное заседание конференции «Судьба России – моя судьба» прошло в Самаре

Конференция включала восемь разнообразных по тематике круглых столов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 24 мая, в Самаре в театре оперы и балета прошло заключительное пленарное заседание региональной научно-практической конференции «Судьба России – моя судьба». Оно состоялось в рамках мероприятий, посвященных Дню славянской письменности и культуры.

— Участниками стали студенты, воспитанники кадетских и казачьих корпусов, педагоги, старшеклассники и участники СВО. Конференция включала восемь разнообразных по тематике круглых столов, — рассказали в правительстве Самарской области.

Обсуждались проблемы архитектуры и градостроения в регионе, музыкально-хоровой культуры, взаимосвязи научного прогресса и нравственной ответственности, проблем современного образования и наставничества.

Напомним, серия пленарных заседаний и круглых столов в рамках региональной научно-практической конференции «Судьба России – моя судьба» стартовала в Самарской области 21 февраля. Выступления будут опубликованы в сборнике материалов конференции, а тираж передадут в библиотеки школ и вузов региона.

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