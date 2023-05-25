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НовостиОбщество25 мая 2023 4:05

Просроченные продукты использовали в пансионате для ветеранов труда в Самарской области

Прокуратура обнаружила нарушение и других санитарных требований
Ирина СИНЕГУБОВА
Не соблюдался также температурный режим хранения продуктов.

Не соблюдался также температурный режим хранения продуктов.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Елховского района Самарской области выявила нарушения при организации питания в «Кошкинском пансионате для ветеранов труда».

— Часть работников ООО «Континент-Агро» работали без прохождения медицинского осмотра, либо с истекшим сроком профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, — сообщили в прокуратуре Самарской области.

Нарушение санитарных требований проявилось и в том, что в журнале контроля скоропортящейся пищевой продукции не указывался час поступления пищевых продуктов, условия хранения и реализации.

Отмечается, что скоропортящиеся пищевые продукты после вскрытия упаковки использовались сверх нормативов, не соблюдался также температурный режим хранения продуктов. В отношении должностного лица организации прокуратура района возбудила дело об административном правонарушении. Устранение нарушений находится под контролем.

Ситуацию прокомментировали в правительстве Самарской области:

- С января 2023 года питание в ГБУ СО «Кошкинский пансионат для ветеранов труда» организовано посредством заключения государственного контракта на аутсорсинг питания. При организации питания посредством аутсорсинга, организация-исполнитель по контракту раз в квартал проводит экспертизу закупаемых продуктов питания. За нарушение условий контракта предусмотрены штрафные санкции.

По информации администрации пансионата, просроченные продукты находились в отдельном холодильнике для последующей утилизации. Министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области будет проведено служебное расследование фактов, изложенных в статье. Данный вопрос остаётся на контроле министерства.