В Самарской области председатель правления ТСЖ похитил 5,3 млн рублей у жильцов дома

Мужчина только частично оплатил услуги ресурсоснабжающих организаций. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти председатель правления ТСЖ «40 лет Победы, 61» похитил путем присвоения и растраты у возглавляемой организации более 5,3 миллионов рублей. Деньги он потратил по собственному усмотрению.

— С июля 2017 года по декабрь 2018 года средствами жильцов дома, предназначенными для оплаты энергоресурсов, он только частично оплатил услуги ресурсоснабжающих организаций, — сообщили в прокуратуре Самарской области.

Оставшиеся 1,3 миллиона рублей мужчина израсходовал на свои цели. Помимо этого, с июля 2016 года по декабрь 2019 года председатель правления переводил средства с расчетного счета ТСЖ на свой личный счет. Назначение платежей указывалось как «перечисление денежных средств для выплаты в подотчет».

Прокуратура Автозаводского района Тольятти поддержала гособвинение по обвинению в причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, а также присвоении или растрате в особо крупном размере.

Суд с учетом мнения прокурора признал председателя виновным и назначил ему лишение свободы на три года в исправительной колонии общего режима. Приговор суда в законную силу пока не вступил.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.