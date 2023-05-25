Большинство жителей Самары против введения шестидневной рабочей недели

За введение дополнительного рабочего дня чаще выступает старшее поколение. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Согласно опросу SuperJob, большинство жителей Самары против введения 6-дневной рабочей недели. Инициативу не поддерживают ни в бизнес-сообществе, ни среди горожан.

Так, за шестидневку выступает только 6% работодателей, а против – 56%. По мнению опрошенных, при таком напряженном графике у людей пропадет интерес работать, и показатели понизятся. В 31% компаний высказались даже в поддержку четырехдневки.

Большинство горожан (81%) тоже не поддерживает инициативу. Самарцы говорят о несоответствии предлагаемой меры трудовому законодательству и современным научным данным о физиологии труда. Только 9% опрошенных одобряют введение шестидневки для помощи стране преодолеть возникшие трудности.

За введение дополнительного рабочего дня чаще выступает старшее поколение (11%), а против – горожане в возрасте от 35 до 44 лет (88%). Также выяснилось, что мужчины одобряют введение шестидневки чаще женщин (13% против 5%). А самарцы с доходом свыше 80 тысяч рублей в месяц выступают за инициативу чуть чаще тех, кто зарабатывает меньше (10 и 7%).

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