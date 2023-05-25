Житель Самарской области организовал в своей квартире наркопритон

Медицинское освидетельствование показало, что он находился в состоянии опьянения. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Сергиевском районе Самарской области полицейские разогнали наркопритон. В поселке Серноводск 36-летний местный житель систематически предоставлял свою квартиру для потребления наркотических средств.

— От жителей поступила информация, что в квартире дома на улице Калинина в поселке Серноводск мужчина содержит «наркоманский притон». Осмотр жилого помещения это подтвердил, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские изъяли одноразовые шприцы, стеклянные колбы и другие предметы для приготовления и употребления наркотиков. Как выяснилось, хозяин квартиры за вознаграждение в виде наркотиков разрешал знакомым собираться у него дома.

Мужчина нигде не работает, ранее неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности за имущественные преступления. Медицинское освидетельствование показало, что он находился в состоянии опьянения.

За это мировой судья назначил административный арест на двое суток. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.