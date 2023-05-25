Дожди придут после 30-градусной жары в Самарскую область в конце мая

Уже в субботу синоптики прогнозируют осадки в виде дождя. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В конце мая в Самарскую область пришла жаркая погода. Столбики термометров превысили отметку в 30 °C. Однако установившаяся жара должна в ближайшее время смениться дождями, согласно прогнозу Gismeteo.

Так, с 25 по 27 мая днем в регионе все еще будет держаться 30-градусная жара, а ночью температура воздуха опустится до 18 °C. Однако уже в субботу, 27 мая, синоптики прогнозируют осадки в виде дождя.

Дождь сохранится также 28 и 29 мая. А температура в эти дни чуть сбавит обороты, опустившись до 24 °C днем и 17 °C ночью. Стоит отметить, что бушующий ветер, не отпускающий Самарскую область, сохранит свою силу.

Так, 28 мая порывы ветра местами могут даже достигать 15 м/с. В остальные дни он будет дуть со скоростью 7-14 м/с.

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