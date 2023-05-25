Движение по путепроводу на ул. Земеца в Самаре могут открыть до конца октября 2023

Подрядчик демонтировал на путепроводе асфальтобетонное покрытие, трамвайные пути и ограждения Фото: администрация Самары

В Самаре продолжается ремонт путепровода на улице Земеца протяженностью 500 метров. Работы на объекте идут опережающими темпами. Открыть движение по мосту планируется уже осенью. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- Завершен демонтаж асфальтобетонного покрытия проезжей части. Ведутся работы по демонтажу защитных бетонных слоев. Также мы убрали трамвайные пути, контактную сеть, ограждения. Ведем подготовку к подъему просевших пролетных строений путепровода, - рассказал замдиректора подрядной организации Илья Пухаев.

По его словам, на объекте также отремонтируют опорные конструкции, полностью заменят деформационные швы. Согласно контракту, работы необходимо завершить до конца 2024 года. Однако движение транспорта, в том числе общественного, по путепроводу могут открыть раньше – уже 31 октября 2023 года.

В следующем году работы на сооружении будут продолжены. В частности, планируется нанести антикоррозийную защиту. Как отмечают в мэрии, ремонт никак не нарушит дорожный трафик.

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