Житель Самарской области украл у знакомого телефон из кармана куртки после застолья

После посиделок знакомый шел рядом с приятелем по дороге и незаметно вытащил телефон. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области у 37-летнего жителя села Новое Усманово украли сотовый телефон. Пропажу удалось найти участковому.

— В апреле этого года вечером после распития спиртных напитков, мужчина обнаружил пропажу из кармана куртки сотового телефона. После неудачных попыток самостоятельно найти телефон он обратился за помощью, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Сотрудник полиции опросил всех участников застолья. Ему сообщили, что к хищению телефона может быть причастен 31-летний местный житель, который ранее уже был судим за кражи. Как оказалось, после посиделок знакомый шел рядом с приятелем по дороге и незаметно вытащил из кармана его куртки телефон.

В этот же день он продал технику своему знакомому, а вырученные деньги потратил на спиртное. В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Телефон полицейские нашли и изъяли у покупателя. Расследование продолжается.

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