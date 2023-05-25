В Самарской области женщина из мести обвинила мужа в растлении 14-летней дочери

Женщина обиделась на супруга и сделала на него донос Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области 32-летняя женщина решила отомстить своему мужу и попала под уголовную статью. Жительница Богатовского района ложно обвинила супруга в растлении ее дочери. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

Так, 14 мая 2023 года женщина обратилась в следственный отдел с заявлением на мужа. Она сообщила, что тот домогался до ее 14-летней дочери – падчерицы мужчины. При проверке выяснилось, что все это ложь. Селянка выдумала эту историю, чтобы отомстить супругу. Правда, чем он ее так сильно расстроил, что она пошла на преступление, история умалчивает.

В отношении жительницы региона возбудили уголовное дело по статье 306 УК РФ «Заведомо ложный донос о совершении преступления» и по статье 150 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления». В настоящее время правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства происшествия.

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