Два новых автобусных маршрута появятся в Самаре

Один автобус будет ходить от Барбошиной поляны до Юнгородка, а второй - от ул. Ташкентской до ЖК "Лесная поляна" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре появятся два новых автобусных маршрута: № 82 «Барбошина поляна – Юнгородок» и № 83 «Ул. Ташкентская – ЖК «Лесная поляна». Об этом говорится в постановлении о внесении изменении в реестр муниципальных маршрутов на сайте городской администрации.

В документах говорится, что в адрес департамента транспорта Самары поступило заявление от компании-перевозчика об установлении двух новых автобусных маршрутов. Планируется, что № 82 будет делать следующие остановки: Барбошина поляна, Московское шоссе, ул. Стара-Загора, Шоколадная фабрика, ул. Ставропольская, ул. Вольская, ТРК «Вива Лэнд», станция метро «Кировская», ОАО «Гидроавтоматика» и Юнгородок.

У автобуса № 83 будут такие остановки: ул. Ташкентская, больница Середавина, ул. Дальняя, стадион «Солидарность Самара Арена», п. Жигулевские сады, ул. Арена 2018, клинический госпиталь «Мать и дитя», ЖК «Лесная поляна». Насколько известно, контракт на перевозки по этому маршруту планируется заключить уже 1 июня 2023 года.

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