Названия восьми остановок общественного транспорта изменят в Самаре

Решение о переименовании остановок приняла рабочая группа департамента транспорта Самары. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре решили переименовать некоторые остановки общественного транспорта. Так, изменения названия коснулись восьми остановочных пунктов. Соответствующая информация размещена на сайте городской администрации.

Речь идет об остановках «Улица Дальняя», «Стадион «Солидарность Самара Арена», «Поселок «Жигулевские Сады», «Улица Арена 2018», «Клинический госпиталь «Мать и дитя», «ЖК «Лесная поляна», «Универсальный спортивный комплекс», «Агропарк – 8-й проезд».

Решение о переименовании данных остановок приняла рабочая группа департамента транспорта Самары, которая посчитала изменения целесообразными. Скорректированные названия пропишут в реестре муниципальных перевозок.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.