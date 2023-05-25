Полицейские устроят охоту на нелегальные беспилотники в Самарской области

У полиции есть оборудование для отслеживания и блокировки дронов Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области устроят охоту на беспилотники. Борьбу с дронами будет вести отдел, специально созданный в ГУ МВД по региону.

– У отдела на вооружении есть специальные технические средства, позволяющие вести поиск и обнаружение беспилотников, незаконно использующих воздушное пространство, а также блокировать их работу, – сообщили в пресс-службе облглавка.

Напомним, в Самарской области с января 2023 года действует запрет на использование всех видов беспилотных воздушных судов. Полеты дронов запрещены как над населенными пунктами, так и над объектами промышленности, лесами, полями, реками. Соответствующее постановление подписал губернатор Дмитрий Азаров.

За самовольное использование воздушного пространства владельцам беспилотников грозит административная и даже уголовная ответственность. Так, нарушителей могут привлечь по статье 11.4 КоАП РФ. Ее санкции предусматривают наказание в виде штрафа: для физлиц – от 20 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц – от 50 до 150 тысяч, для юрлиц – от 250 до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Если несогласованный полет или действия пилота дрона повлекут причинение тяжкого вреда здоровья или смерти, предусмотрена уголовная ответственность.

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