В Самаре ревнивый «рыцарь» связал подругу и избил мечом для реконструкции средневековых битв

Суд приговорил самарца к условному сроку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре суд вынес приговор по делу ревнивого «рыцаря». Любителя Средневековья признали виновным в том, что он связал женщину и избил ее мечом. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Жертвой агрессивного «рыцаря» стала его подруга. Мужчина, находясь в ее квартире, устроил сцену ревности. Он насильно связал женщину веревкой, а затем привязал ее к стулу. Самарец стал угрожать подруге убийством и несколько раз ударил ее металлическим мечом, предназначенным для участия в реконструкции средневековых сражений.

Женщине удалось обмануть ревнивца и освободиться. После этого она сбежала из квартиры и через соседей вызвала полицию. Мужчину задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 227 УК РФ «Незаконное лишение свободы» и по статье 119 УК РФ «Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью».

Недавно самарец предстал перед Красноглинским районным судом. Тот приговорил его к трем годам лишения свободы условно. Пока решение в законную силу не вступило.

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