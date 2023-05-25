Появился список мест с самыми дешевыми продуктами в Самаре 25 мая

На Безымянском рынке самые низкие цены на лук – 40 рублей за килограмм. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре провели новый мониторинг цен на продовольственные товары первой необходимости. Городская администрация опубликовала список мест, где продаются самые дешевые продукты по данным на 25 мая 2023 года.

Так, в «Ашане» в Советском районе дешево стоят вермишель вермишель – 41,22 руб./кг, крупа гречневая-ядрица – 51,90 руб./кг, мука пшеничная – 22,74 руб./кг, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов – 36,54 руб./кг, хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной – 33,50 руб./кг, чай черный байховый – 214,90 руб./кг.

На Безымянском рынке самые низкие цены на лук – 40 рублей за килограмм, пшено – 30 руб./кг и рыбу мороженую не разделанную – 120 руб./кг. На ярмарке на пересечении улиц Киевской и Тухачевского можно выгодно купить баранину (кроме бескостного мяса) – 320 руб./кг, говядину (кроме бескостного мяса) – 200 руб./кг, свинину (кроме бескостного мяса) – 170 руб./к, масло сливочное – 440 руб./кг.

В «Ленте» в Железнодорожном районе дешево стоит капуста белокочанная свежая – 24,39 руб./кг, картофель – 19,99 руб/кг, молоко пастеризованное 2,5-3,2% жирности – 70,9 руб./л, морковь – 26,39 руб./кг, рис шлифованный – 67 руб./кг, яблоки – 60 руб./кг, сахар-песок – 49,9 руб./кг.

В «Магните» в Куйбышевском районе можно найти самые дешевые куры охлажденные и мороженые – 137,99 руб./кг, сахар-песок – 49,99 руб./кг, соль пищевую – 8,69 руб./кг. А яйца куриные дешевле всего в «Пятерочке» в Кировском районе, 10 шт стоят 59,99 руб./кг.

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