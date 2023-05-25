Самарцев приглашают в САТОБ отметить день рождения Александра Пушкина

Зрители увидят оперы "Сказка о царе Салтане" и "Борис Годунов" / Фото: САТОБ

В Самарском театре оперы и балета отпразднуют день рождения Александра Пушкина. Зрителей ждут спектакли по произведениям великого поэта, а также перформансы с его участием.

Так, в воскресенье, 4 июня 2023 года, в САТОБе покажут оперу «Сказка о царе Салтане» (6+). В постановке будет использоваться видео, где в 3D-формате покажут и «Полет шмеля», и город Леденец, и коршуна, нападающего на Царевну Лебедь. На среду, 7 июня 2023 года, намечен показ оперы «Борис Годунов» (12+).

В антрактах спектаклей зрителей встретит сам Александр Пушкин. Также их ждут перформансы с участием поэта и его персонажей, а еще подарки от театра.

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