Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+30°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 мая 2023 9:10

В Самаре взяли под охрану здание бывшей школы в Ленинском районе

Внешний архитектурный облик выполнен в стиле эклектика с чертами модерна
Ирина СИНЕГУБОВА
Предметом охраны является само здание и его архитектурные особенности.

Предметом охраны является само здание и его архитектурные особенности.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре утвердили предмет охраны объекта культурного наследия «Общественное здание (бывшая школа)». Соответствующий приказ опубликовали на сайте правительства Самарской области.

Здание, которое управление госохраны объектов культурного наследия региона взяло под охрану, находится на улице Вилоновской, 63/Братьев Коростелевых, 146А. Предметом охраны является само здание и его архитектурные особенности.

Внешний архитектурный облик выполнен в стиле эклектика с чертами модерна. Также значимы своды Монье и чугунная колонна с граненым основанием и капителью в вестибюле первого этажа.

Теперь в течение недели управление госохраны объектов культурного наследия региона должно будет внести необходимую информацию в учетную документацию.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.