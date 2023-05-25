В Самаре взяли под охрану здание бывшей школы в Ленинском районе

Предметом охраны является само здание и его архитектурные особенности. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре утвердили предмет охраны объекта культурного наследия «Общественное здание (бывшая школа)». Соответствующий приказ опубликовали на сайте правительства Самарской области.

Здание, которое управление госохраны объектов культурного наследия региона взяло под охрану, находится на улице Вилоновской, 63/Братьев Коростелевых, 146А. Предметом охраны является само здание и его архитектурные особенности.

Внешний архитектурный облик выполнен в стиле эклектика с чертами модерна. Также значимы своды Монье и чугунная колонна с граненым основанием и капителью в вестибюле первого этажа.

Теперь в течение недели управление госохраны объектов культурного наследия региона должно будет внести необходимую информацию в учетную документацию.

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