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НовостиОбщество25 мая 2023 9:12

Самарская область вошла в топ-20 по числу дипломантов 6-го сезона олимпиады «Я – профессионал»

Учащиеся вузов показали отличные результаты во всероссийском конкурсе
Илона МАЙСКАЯ
Дипломантами всероссийского конкурса стали 11 студентов Самарского университета им. Королева

Дипломантами всероссийского конкурса стали 11 студентов Самарского университета им. Королева

Самарская область вошла в топ-20 лидеров по числу дипломантов шестого сезона Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал». Этот статус получили 29 молодых людей из вузов региона.

Олимпиада прошла по 73 направлениям: филология, робототехника, лечебное дело, психология, экономика, строительство, биотехнологии, математика, дизайн и др. Состязания были поделены на два этапа: отборочный и заключительный. В последнем приняли участие 18 508 человек. Дипломантами стали 3 938 ребят: 145 золотых медалистов, 181 – серебряных, 242 – бронзовых, а также 1 265 победителей и 2 106 призеров.

По словам руководителя олимпиады «Я – профессионал» Валерии Касамары, Самарская область вошла в топ-20 лидеров по количеству дипломантов. Также она поблагодарила СНИУ им. академика С.П. Королева за организацию направления «Автомобилестроение».

– Среди учебных заведений 63-го региона по числу дипломантов лидируют Самарский университет (11), СамГТУ (9), ТГУ (2) и самарский филиал «Московский городской педагогический университет» (2), – подчеркнул первый заместитель гендиректора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов.

Дипломанты получат льготы при поступлении в магистратуры и ординатуры ведущих российских вузов, возможность пройти стажировку в крупной профильной компании. Медалисты олимпиады получат денежные премии до 300 тысяч рублей.

– 4 518 наших студентов приняли участие в конкурсе. И пусть не все они стали победителями и призерами, этот опыт не пройдет для них бесследно. Они смогли попробовать свои силы в выбранной профессии и понять, куда двигаться дальше, какие компетенции развивать и совершенствовать, – рассказала начальник управления занятости и карьеры Самарского университета Ольга Есипова.

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