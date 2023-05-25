Самарская область вошла в топ-20 по числу дипломантов 6-го сезона олимпиады «Я – профессионал»

Дипломантами всероссийского конкурса стали 11 студентов Самарского университета им. Королева

Самарская область вошла в топ-20 лидеров по числу дипломантов шестого сезона Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал». Этот статус получили 29 молодых людей из вузов региона.

Олимпиада прошла по 73 направлениям: филология, робототехника, лечебное дело, психология, экономика, строительство, биотехнологии, математика, дизайн и др. Состязания были поделены на два этапа: отборочный и заключительный. В последнем приняли участие 18 508 человек. Дипломантами стали 3 938 ребят: 145 золотых медалистов, 181 – серебряных, 242 – бронзовых, а также 1 265 победителей и 2 106 призеров.

По словам руководителя олимпиады «Я – профессионал» Валерии Касамары, Самарская область вошла в топ-20 лидеров по количеству дипломантов. Также она поблагодарила СНИУ им. академика С.П. Королева за организацию направления «Автомобилестроение».

– Среди учебных заведений 63-го региона по числу дипломантов лидируют Самарский университет (11), СамГТУ (9), ТГУ (2) и самарский филиал «Московский городской педагогический университет» (2), – подчеркнул первый заместитель гендиректора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов.

Дипломанты получат льготы при поступлении в магистратуры и ординатуры ведущих российских вузов, возможность пройти стажировку в крупной профильной компании. Медалисты олимпиады получат денежные премии до 300 тысяч рублей.

– 4 518 наших студентов приняли участие в конкурсе. И пусть не все они стали победителями и призерами, этот опыт не пройдет для них бесследно. Они смогли попробовать свои силы в выбранной профессии и понять, куда двигаться дальше, какие компетенции развивать и совершенствовать, – рассказала начальник управления занятости и карьеры Самарского университета Ольга Есипова.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.