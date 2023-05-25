«Приора» и «ВАЗ-2107» разбились вдребезги при столкновении в Самаре

Водителя «ВАЗ-2107»госпитализировали в медицинское учреждение. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В среду, 24 мая, в 13:15 в Самаре произошло ДТП, в результате которого столкнулись две отечественные легковушки. Аварию спровоцировал 65-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2107».

— Пожилой мужчина напротив дома № 63 по Пугачевскому тракту нарушил правило дорожного движения. При повороте налево он не уступил дорогу транспортному средству, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В это время во встречном направлении прямо двигался автомобиль Lada Priora, за рулем которого находился 29-летний водитель. Машины столкнулись, оба водителя пострадали.

Водителя «ВАЗ-2107»госпитализировали в медицинское учреждение, а водителю Lada Priora после обследования врачи назначили амбулаторное лечение.

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