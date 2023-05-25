Две станции метро исключили из списка объектов гражданской обороны в Самаре

В список объектов ГО не входят "Алабинская" и "Российская" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре две станции метро исключили из списка объектов гражданской обороны. Речь идет об «Алабинской» и «Российской». Информация прозвучала на публичных слушаниях министерства строительства Самарской области по исполнению регионального бюджета за 2022 год.

- В прошлом году комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение, что станция «Алабинская» не является объектом гражданской обороны. Станция «Российская» тоже не относится к объекту гражданской обороны, - рассказал замдиректора Управления капитального строительства Самарской области Александр Богданов.

По его словам, список объектов гражданской обороны заканчивается на станции метро «Московская». Почему «Алабинскую» и «Российскую» не включили в этот перечень, чиновник не уточнил. Возможно, все дело в глубине, на которой расположены станции.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.