Предложения жителей Самарской области включат в послание Дмитрия Азарова 30 мая 2023

Дмитрий Азаров назвал жителей региона соавторами его послания депутатам губдумы / Фото: Светлана Осьмачкина

Губернатор Дмитрий Азаров провел встречу с жителями Самарской области: врачами, учителями, волонтерами, представителями промышленности и сельского хозяйства, культуры, туризма. Общение длилось более трех часов и было посвящено настоящему и будущему региона.

– Все вы – люди, которые делают конкретные, нужные, добрые дела. Вы обладаете уникальными знаниями и компетенциями. Поэтому для меня важно обсудить с вами возможные направления развития региона, проблемные вопросы, отфиксировать результаты нашей совместной работы, – отметил губернатор.

Напомним, Дмитрий Азаров работает по принципу – советоваться с людьми перед принятием ключевых решений по развитию региона. Он следует ему с первых дней работы на посту губернатора Самарской области. Глава региона регулярно проводит встречи с жителями в районах, с работниками предприятий, активистами, а в последний год уделяет особое внимание еще и бойцам СВО, их семьям.

Во время встречи губернатор обсудил с самарцами различные вопросы. Среди них: подготовка и удержание молодых специалистов (зарплата, условия труда, обеспечение жильем), волонтерская помощь фронту, патриотическое воспитание детей, поддержка спортсменов и развитие отрасли (прозвучали предложения по бесплатной подготовке специалистов для работы с детьми по гимнастике и по открытию центра адаптивного спорта), масштабирование Всероссийского фестиваля детского и молодежного научно-технического творчества «КосмоФест-2023» и другое.

Дмитрий Азаров поблагодарил всех участников встречи за важные предложения по развитию Самарской области. Он пообещал включить их в свое послание, с которым выступит перед депутатами губдумы 30 мая 2023 года.

- Разрешите мне считать вас соавторами того документа, который мы доработаем с учетом ваших предложений. Искренне благодарен вам и за те предложения, которые предварительно были высказаны и направлены в мой адрес, и за этот разговор. Уверен, вместе мы любые сложности преодолеем, вместе мы можем больше, - сказал губернатор.

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