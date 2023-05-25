Глава Самары отчиталась перед депутатами гордумы о проделанной в 2022 году работе

По словам мэра, остается острой для Самары проблема высокого износа коммунальных сетей. Фото: администрация Самары

Глава Самары Елена Лапушкина отчиталась перед депутатами городской думы. Речь шла о работе администрации в 2022 году. Обсуждались темы, связанные с транспортом, дорогами и тротуарами, ливневками, дворами, детсадами, школами и др.

Отмечается, что для улучшения транспортной ситуации власти приобрели 12 трамваев, которые прибудут в Самару до 1 июля 2023 года, электробус, 50 новых автобусов, также обновляется подвижный состав метро.

Разработаны программы капремонта трамвайных вагонов и пятилетняя программа капремонта трамвайных линий от проспекта Ленина до Московского шоссе. Помимо этого, в 2022 году во всех районах региональной столицы обновили 38 участков автодорог, обновили парк городской уборочной техники.

По словам мэра, остается острой для Самары проблема высокого износа коммунальных сетей, которая копилась годами. Однако благодаря переходу на модель «альткотельной» в 2020 году и привлечению частных инвестиций, в 2022 году модернизированы 43 км теплосетей. Также за последние 30 лет впервые начато строительство крупных водоводов для обеспечения питьевой водой жителей Куйбышевского и Красноглинского районов.

Впервые в истории города в 2022 году администрацией города начаты и масштабные проекты по модернизации всей системы ливневой канализации. Уже подготовлено техзадание и предусмотрены бюджетные средства на разработку проекта дождевой канализации по улице Магистральной, Зубчаниновскому шоссе и улице Литвинова. — Подводя итог прошедшему году, хочу отметить, что со всеми задачами мы справлялись вместе, сообща с депутатским корпусом и жителями города, вырабатывая и поддерживая порой нестандартные решения. Уже видно, что нам удалось удержать стабильное состояние основных направлений городского хозяйства и заложить основу под дальнейшее развитие, — отметила Елена Лапушкина.

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