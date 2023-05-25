ВТБ открыл в Самаре сервисный центр

ВТБ открыл в Самаре крупнейший сервисный центр Фото: Ольга НОВИКОВА

Новое офисное пространство ВТБ располагается в современном бизнес-центре на шести этажах площадью свыше 11 тыс. кв. метров. В нем работают сотрудники розничного бизнеса и специалисты поддержки и контроля – финансового, юридического и административного.

Главным подразделением является контактный центр, который станет одним из крупнейших в сети банка – он рассчитан на 500 рабочих мест со сменным графиком работы. Специалисты линии поддержки круглосуточно обеспечивают информационное обслуживание, оказывают банковские услуги и онлайн-поддержку в решении вопросов клиентов по всей России. На контактный центр в Самаре уже сегодня приходится 17% общего трафика обращений – это около 350 тыс. звонков ежемесячно. В перспективе он будет обрабатывать каждое четвертое обращение клиентов банка на линии поддержки. Кроме того, в новом офисе откроется федеральный круглосуточный ситуационный центр для мониторинга нештатных ситуаций банка и их оперативного устранения.

Первый сервисный центр финансовая организация открыла в Самаре в 2017 г. Его основным направлением является IT-поддержка бизнеса, которую обеспечивают свыше 400 специалистов. В каждом подразделении для сотрудников банка созданы комфортные и современные условия. Помимо высокотехнологичных рабочих мест в них размещены столовые, оборудованы комфортные зоны для отдыха, душевые комнаты и мягкие зоны для эмоциональной разрядки, а также учебные классы для подготовки новых специалистов и повышения профессионального уровня уже действующих сотрудников.