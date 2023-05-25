10 домов снесут в Советском районе Самары в рамках комплексного развития

На месте старых дворов появится новостройки Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Еще две площадки Самары ждет комплексное развитие. Они находятся в Советском районе. Информация следует из распоряжения городской администрации.

Речь идет об участках общей площадью 9,59 га. Один из них расположен в границах улиц Советской Армии, Промышленности, Днепропетровской, переулка Планерного, проезда 9-го Мая, переулков Севастопольского, Карякина. Его площадь составляет 7,61 га. Второй участок площадью 1,98 га находится в границах улиц Советской Армии, Гагарина, проезда 9-го Мая, переулка Брусчатого.

Территории выставлены на аукцион на право заключения договора комплексного развития. Его начальная цена составляет 6,9 млн рублей. Ранее сообщалось, что на участках снесут 10 аварийных домов. Все они построены в 1940-1950-х годах. На их месте будут возведены новые здания.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.