Расписание речной переправы на маршруте Самара – Винновка изменится с 26 мая 2023

До Винновки теплоходы будут ходить только в пятницу, субботу и воскресенье Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

В пятницу, 26 мая 2023 года, в Самаре скорректируют расписание двух речных переправ. Изменения коснутся судов, которые ходят в Рождествено и Винновку. Информация об этом размещена на сайте Самарского речного пассажирского транспорта.

Так, на грузовой переправе Октябрьский спуск – Рождествено завтра добавят еще один рейс. Паром дополнительно отправится из Самары в 20:00.

Что касается, маршрута Самара – Винновка, то с 26 мая 2023 года теплоходы будут ходить следующим образом: с понедельника по четверг отправление из Самары в 8:15 (до Шелехмети), с пятницы по субботу – в 8:15 (до Винновки), ежедневно в 18:00 (до Шелехмети). Из Винновки суда будут курсировать только по пятницам, субботам и воскресеньям – рейс намечен на 13:00. Подробнее ознакомиться с расписанием можно здесь.

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