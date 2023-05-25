Активные работы по реконструкции теплотрасс развернулись в Самаре

Перед непосредственной реконструкцией идет сборка временного трубопровода. Фото: администрация Самары

Для надежного теплоснабжения в следующем отопительном сезоне в Самаре развернулось масштабное обновление теплотрасс, темпы работ только увеличиваются. В 2023 году запланирована реконструкция на 26 объектах. Об этом сообщили в администрации Самары.

Так, на улице 3-й проезд в Октябрьском районе подрядчик ведет подготовительные работы. В отопительный период там были технологические повреждения, что стало причиной включения теплосетевого объекта в план перекладок на этот год. Специалисты должны заменить 800-миллимитровые трубы теплоснабжения.

Городская администрация нацеливает подрядчиков минимизировать неудобства для жителей в период работ. Перед непосредственной реконструкцией идет сборка временного трубопровода и переключение на него, чтобы самарцы могли пользоваться горячей водой.

Помимо этого, реконструкция затронула и несколько участков в центре города, например, на улицах Шостаковича, Льва Толстого, Алексея Толстого.

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