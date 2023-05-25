В Самарскую область в конце мая 2023 года придет сильная жара до +33 градусов

В ночное время воздух прогреется до +21 градуса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Конец мая подарит жителям Самарской области летнюю погоду. В регион придет изнуряющая жара. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.

– В период с 26 по 28 мая местами в Самарской области ожидается максимальная температура воздуха +30, +32 градусов. В регионе объявлен желтый уровень опасности, – пояснили специалисты.

Согласно прогнозу, температура будет высокой даже в ночное время – воздух прогреется +16, +21 градуса. В пятницу, 26 мая 2023 года, осадков не ожидается, зато в выходные местами пройдут дожди с грозами.

В ГУ МЧС по Самарской области напоминают, что такая погода несет опасность для здоровья. Специалисты советуют жителям не находиться на солнце долго, избегать высоких физических нагрузок и пить больше воды.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.