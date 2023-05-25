Росавиация выдала допуск на полеты из Самары в Китай

Самолеты будут летать из Самары в Китай два раза в неделю Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Росавиация разрешила вылеты из Самары в Китай. Допуск к полетам на один из курортов Поднебесной получила авиакомпания Red Wings. Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства.

– Выдать компании Red Wings допуск на полеты по маршруту Самара – Санья. Частота рейсов – два раза в неделю, – говорится в документе.

Перевозчик получил допуск к полетам в Китай и из других городов России. Среди них: Владивосток, Красноярск, Москва, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Хабаровск и Челябинск. Когда именно туристы смогут посетить Санью, пока неизвестно. Дата начала полетов и расписание рейсов еще не определены.

Напомним, Санья – это тропический приморский курорт Китая. Он расположен на самом юге острова Хайнань. Является международным центром туризма.

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