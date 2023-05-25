Более двух тысяч человек приняли участие в первом дне форума «Мой бизнес 63» в Самаре

В пленарной сессии принял участие губернатор Дмитрий Азаров / Фото: центр "Мой бизнес"

В среду, 24 мая 2023 года, в Самаре стартовал форум «Мой бизнес 63». Он заработал на площадке Дворца спорта имени Владимира Высоцкого. Участниками первого дня мероприятия, которое проводится в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», стали более двух тысяч человек.

Главным событием первого дня форума стала пленарная сессия «Возможности для развития технологического предпринимательства». В ней принял участие губернатор Дмитрий Азаров. Модератором сессии выступил министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов.

- Программа форума предусматривает самые разные темы, касающиеся предпринимательства. Однако для пленарной сессии в качестве основного вектора мы выбрали технологическое предпринимательство. Оно наиболее актуально сегодня. Мы посчитали нужным собрать экспертов в сфере технологий и инноваций, чтобы они рассказали о существующих продуктах, о мерах поддержки, которые действуют для разработчиков, - отметил глава Минэкономразвития Самарской области.

В первый день форума участники также могли посетить выставку инновационных и высокотехнологичных проектов компаний региона. Там были представлены передовые разработки вузов, резидентов технопарка «Жигулевская долина» и компаний-инвесторов.

В завершение пленарной сессии состоялась церемония награждения предпринимателей Самарской области. Представителей различных компаний отметили наградами губернатора за особые заслуги в предпринимательской деятельности.

Напомним, форум «Мой бизнес 63» продлится до 7 июня 2023 года включительно. Его мероприятия будут проходить в разных городах Самарской области. Среди них: семинары, встречи с экспертами и обучающие программы. Зарегистрироваться на наиболее актуальные и полезные события предприниматели могут на сайте.

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