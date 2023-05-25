Фотоконкурс «Герои в белых халатах» стартовал в Самаре 25 мая 2023 года

Цель конкурса - поблагодарить медработников за их труд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 25 мая 2023 года, в Самарской области стартовал фотоконкурс для медиков «Герои в белых халатах». Его запустила «Комсомольская правда» совместно с министерством здравоохранения региона.

В конкурсе, цель которого – поблагодарить медиков за их труд, две номинации: «Врачи» и «Медсестры». Чтобы принять в нем участие, необходимо будет загрузить фото и небольшую историю о себе. Победителей выберут читатели «КП-Самара» – оставить свой голос можно будет за любого из участников один раз в день (необходимо предварительно авторизоваться).

Фотоконкурс продлится до 18 июня 2023 года. На следующий день состоится награждение победителей. Они получат дипломы и подарки от «Комсомолки».

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