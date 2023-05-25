В Самарской области началась подготовка к проведению ГТО

Предварительный этап продлится до 1 июня Фото: правительство Самарской области

В этом году в Самарской области традиционно пройдут мероприятия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Они состоятся летом. Подготовка к их проведению уже началась.

Как сообщили в региональном правительстве, до 1 июня будет идти предварительный этап в образовательных организациях и физкультурно-спортивных клубах губернии. По его итогам будут сформированы районные команды, которые примут участие во втором, областном этапе. В состав каждой команды войдут по 4 участника в возрасте 12-15 лет.

Соревнования пройдут 15 июня на стадионе «Нефтяник» в городе Отрадный. Лучшие спортсмены войдут в состав сборной губернии и отправятся на Всероссийский этап фестиваля, который состоится предстоящей осенью в Крыму в лагере «Артек».

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