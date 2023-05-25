Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 мая 2023 12:43

В Самарской области началась подготовка к проведению ГТО

Мероприятия комплекса пройдут летом 2023 года
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Предварительный этап продлится до 1 июня

Предварительный этап продлится до 1 июня

Фото: правительство Самарской области

В этом году в Самарской области традиционно пройдут мероприятия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Они состоятся летом. Подготовка к их проведению уже началась.

Как сообщили в региональном правительстве, до 1 июня будет идти предварительный этап в образовательных организациях и физкультурно-спортивных клубах губернии. По его итогам будут сформированы районные команды, которые примут участие во втором, областном этапе. В состав каждой команды войдут по 4 участника в возрасте 12-15 лет.

Соревнования пройдут 15 июня на стадионе «Нефтяник» в городе Отрадный. Лучшие спортсмены войдут в состав сборной губернии и отправятся на Всероссийский этап фестиваля, который состоится предстоящей осенью в Крыму в лагере «Артек».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.