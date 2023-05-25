Самарская область отправила «интеллектуальный» гуманитарный груз в Донбасс

Гуманитарную помощь помогали собирать предприниматели, волонтеры, общественники / Фото: Единая Россия

Из Самарской области отправили «интеллектуальный» гуманитарный груз в Донбасс. Активисты реготделения партии «Единая Россия», а также сотрудники областного управления ЗАГС передали библиотекам и семьям ДНР книги. Это подарок ко Дню славянской письменности и культуры.

В сборе помощи приняли участие предприниматели, общественные и молодежные организации со всей Самарской области. В посылки вошли произведения русской художественной и исторической литературы.

Напомним, в феврале 2023 года волонтеры самарского реготделения «Единой России» отвезли в Центральную городскую библиотеку для взрослых Снежного более 1,5 тысяч книг. Сейчас книжный фонд централизованной библиотечной системы города составляет свыше 220 тысяч экземпляров: чуть больше 70 тысяч детских изданий, остальное – учебная и профессиональная литература.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.