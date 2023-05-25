Денис Майданов выступит на празднике в честь Дня города в Тольятти

В конце вечера жителей и гостей города ждет праздничный салют Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В первые летние выходные жители Тольятти будут праздновать День города. Автограду исполнится 286 лет. Власти подготовили для горожан массу интересных сюрпризов. Рассказываем, какая программа ожидается на празднике.

Основное празднование состоится в воскресенье, 4 июня 2023 года. В этот день состоится фестиваль техники «ТехноГрад». Он пройдет в Парковом комплексе истории техники. Вечером гости праздника посмотрят концерт с участием российских звезд. На набережной Автозаводского района выступит рок-группа «Зверобой». Выступление состоится в 18:00.

А в 19:00 стартует праздничная программа «Удивительный наш город!». На площади Дворца спорта «Волгарь» выступит ВИА «Санитарный день» и заслуженный артист РФ Денис Майданов.

Завершится мероприятие праздничным фейерверком.

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