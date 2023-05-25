Елена Лапушкина рассказала о благоустройстве общественных пространств и дворов в Самаре

В прошлом году в Самаре привели в порядок несколько скверов и начали благоустройство парков "Молодежный" и "Воронежские озера" Фото: администрация Самары

В четверг, 25 мая, глава Самары Елена Лапушкина выступила с докладом о работе администрации в 2022 году перед депутатами гордумы. Она рассказала о ходе благоустройства общественных пространств и дворов.

По словам мэра, в прошлом году в Самаре по нацпроекту «Жилье и городская среда» благоустроили: парк «Молодежный (1 этап – от ул. Ново-Вокзальной до озера), парк «Воронежские озера» (1 этап – со стороны Московского шоссе), сквер у Дворца бракосочетаний на ул. Сергея Лазо, сквер имени Куйбышева, сквер около дома на ул. Ташкентской, 170 (напротив больницы им. В.Д. Середавина). По губернаторскому проекту «СОдействие» преобразили территорию в районе домов № 226-240 по улице Ташкентской.

В рамках подготовки к юбилейной Студвесне в Самаре привели в порядок сквер у Дворца торжеств, сквер «Яблоневый», сквер «Полевой» и территорию Маяковского спуска на набережной Волги. Также была благоустроена территория, прилегающая к дому Маштакова на ул. Самарской.

По федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в областной столице в 2022 году обновили 56 дворов и отремонтировали внутриквартальные проезды в 114 дворах. В 2023-м планируется отремонтировать и благоустроить 142 дворовые территории. Работы уже идут.

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