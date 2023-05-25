В Самаре после жалоб жителей отремонтировали лестницу у больницы №7

Сейчас лестница приведена в порядок. Фото: ЦУР Самарской области

В Самаре благодаря жалобам жителей привели в порядок лестницу у городской больницы №7. Самарцы сообщали, что она находилась в плачевном состоянии. Об этом они написали в соцсетях. Информацию сообщили в самарском Центре управления регионом.

– Надо выбирать, куда поставить ногу. А людям приходится ходить по ней на лечение. Зимой я сломала руку и не могла идти по лестнице – она вся обледенела, – поделилась пациентка.

Жалобу зафиксировали в региональном ЦУР и передали в администрацию Красноглинского района. В итоге лестницу отремонтировали: убрали сколы и острые углы, привели в порядок ступеньки. На следующий год объект планируют отремонтировать капитально.