Самара присоединится к акции «Библионочь» 27 мая 2023 года

На этой неделе самарцев ждет одно из главных культурных событий года Фото: администрация Самары

В субботу, 27 мая 2023 года, Самара присоединится к акции «Библионочь». Она пройдет под слоганом «Читаем вместе». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Центральным мероприятием акции станут чтения произведений драматурга Александра Островского. Они пройдут на площадках сотен библиотек в 89 регионах страны. В прямой эфир выйдут актеры театра и кино, журналисты, музыканты, художники, политики, ученые и обычные интернет-пользователи.

В Самаре Всероссийский марафон русских чтений «Наследие Островского» пройдет в библиотеке народов Поволжья. Жителям города предлагают принять участие в этом масштабном событии – присоединиться к онлайн-трансляции 27 мая 2023 года в 19:30. Ее будут вести в группе библиотеки народов Поволжья, на портале культура.рф и в официальной группе «Русских чтений» в ВК.

Программа мероприятий, которые устроят муниципальные библиотеки Самары в рамках «Библионочи-2023», по ссылке.

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