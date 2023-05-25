Более 2,8 тысяч жителей Самарской области купили жилье в новостройках с начала 2023 года

Многие покупатели направляли заявления в электронном виде Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В начале 2023 года многие жители Самарской области отдавали предпочтение жилью в новостройках. С начала года в региональное управление Росреестра поступило свыше 2800 заявлений на регистрацию договоров долевого участия. Об этом стало известно на совещании в областном Минстрое.

Большинство граждан направляло заявления в электронном виде – таковых оказалось 80%. Это на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

– Застройщикам необходимо максимально быстро освоить электронные услуги. Мы должны помнить о том, что переход на электронное взаимодействие помогает участникам долевого строительства в короткие сроки, не выходя из офиса застройщика, безопасным и эффективным способом оформить документы, – отметила руководитель управления контроля в сфере долевого строительства регионального Минстроя Алена Стуликова.