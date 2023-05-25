Билайн на 30% ускорил мобильный интернет в Тольятти

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Примененное техническое решение называется рефарминг – процесс, в ходе которого расширяется используемый частотный диапазон в сети 4G. Для наглядности такие работы на сети можно сравнить с увеличением проезжей части: вместо двухполосной дороги город получил скоростное трехполосное шоссе.

Особенность текущего рефарминга в Тольятти заключается в том, что для решения задачи была использована частота 2100 МГц, которая обычно используется для связи поколения 3G. Оператор частично перенаправил данную частоту в пользу LTE**, что незамедлительно позитивно отразилось на показателях и на реальном клиентском опыте: даже сравнительно тяжелый контент, например, видео и музыка в интернете теперь грузятся быстрее. И это важно, учитывая, что

- Мы находимся на финальной стадии масштабного рефарминга в Самарской области, старт которому был дан в конце прошлого года. И одной из первых географических точек, где работы в настоящий момент завершены полностью, стал Тольятти. Наши технические специалисты перенастроили более 270 базовых станций, обеспечивающих сетевое покрытие в городе и на близлежащей окрестности. Отмечу, что по итогам рефарминга нам удалось расширить емкость сети, что сегодня позволяет большему количеству наших клиентов в Тольятти одновременно выходить в сеть и пользоваться мобильными сервисами. И это заметно: рост потребления трафика год к году составил 40%. Работы по рефармингу продолжаются, и к началу осени мы планируем завершить его на территории всего региона, – комментирует директор Самарского отделения билайн Дмитрий Фомин.