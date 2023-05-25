Акция по профилактике меланомы пройдет на набережной в Самаре 26 мая 2023 года

Пройти обследования можно будет на Некрасовском спуске Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В пятницу, 26 мая 2023 года, в Самаре пройдет акция по профилактике меланомы. Мероприятие состоится на Некрасовском спуске городской набережной. Там откроется «Палатка здоровья».

Акция стартует в 11:00. Все желающие смогут получить консультации врачей-дерматологов и врачей-онкологов. Помимо этого, специалисты помогут проверить различные образования на коже.

Завершится мероприятие в 15:00.

Специалисты отмечают, что меланома является одним из самых агрессивных видов онкологии. В 2022 году заболевание обнаружили у 300 человек, у 12% – в запущенной стадии.

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